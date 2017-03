Faalt het Vlaamse bosbeheer? 'Het is redden wat er te redden valt'

'Ik woon al 25 jaar in de buurt van Heverleebos en Meerdaalwoud, en maak er geregeld lange wandeltochten', schrijft een Knack-lezer uit het Leuvense. 'Het is opvallend dat er recent almaar grotere stukken bos worden kaalgekapt. Ook steeds meer oude bomen moeten eraan geloven. Vooral Amerikaanse eiken, maar ook beuken van meer dan 100 jaar. Zelfs jonge beuken worden gekapt. En alles wordt als een puinhoop achtergelaten. De houthakkers lijken het niet goed meer te weten. Als dit overal in Vlaanderen het geval is, gaat het typische oude loofbos ten onder. Het lijkt erop dat onze Vlaamse bossen nu ook van binnenuit bedreigd worden.'

...