Evolutie: waarom de merel in de stad een toontje hoger zingt

In het begin van de twintigste eeuw woonde amper tien procent van de wereldbevolking in de stad. Steden waren vuil en lawaaierig, maar ze trokken om diverse redenen steeds meer mensen aan. Een kleine honderd jaar later kwam het kantelpunt: sinds 2008 wonen er meer mensen in de stad dan op het platteland. De Verenigde Naties verwachten zelfs dat in 2030 ruim 70 procent van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving zal wonen. Voor de groeiende bevolking in die steden moet onophoudelijk voedsel worden aangesleept vanuit het platteland. Daar heeft de industrialisering van de landbouw catastrofale gevolgen: veel dieren en planten verdwijnen. Dat is allemaal goed gedocumenteerd.

...