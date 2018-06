Energie van de toekomst: 'Kernenergie zonder afval en zonder gevaar: het kan'

Griet Ceulemans draait er niet omheen: qua energieverbruik leeft de Belg boven zijn stand, zegt de Leuvense docent duurzaam samenleven. 'In 2014 verbruikte de gemiddelde Belg bijna evenveel als een inwoner van Rusland. En dat terwijl we een klein land hebben - en dus minder grote verplaatsingen moeten maken - met een behoorlijk aangenaam klimaat - waardoor we geen uitzonderlijke hoeveelheden energie voor verwarming of airconditioning nodig hebben. Dat verbruik verminderen moet een topprioriteit worden. We zullen heel wat maatschappelijke sectoren moeten bijsturen, bijvoorbeeld door te streven naar goed geïsoleerde huizen en beter openbaar vervoer.'

