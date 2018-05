Duitse milieuminister: 'Bevolking in Aken voelt zich bedreigd door nabijheid Belgische kerncentrales'

De bevolking in de grensregio Aken voelt zich bedreigd door de nabijheid van de kerncentrales van Tihange en Doel, zei ze dinsdag in Brussel.

De beslissing om Tihange 1 en Doel 1 en 2, de oudste kerncentrales van het land, langer open te houden vindt geen genade. 'Voor mij is dat niet de juiste weg', zei Schulze. De minister van Milieu van de nieuwe regering-Merkel ontmoet tijdens haar eerste bezoek aan Brussel vicepremier Jan Jambon en verschillende Europese commissarissen. Ze zal vooral gesprekken hebben over de klimaatbescherming, plastic afval alsook de luchtkwaliteit, die volgens de Europese commissie te slecht is bij de oosterburen.

Vorige week raakte immers bekend dat de Commissie de lidstaten Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Hongarije en Roemenië voor het Europese Hof van Justitie daagt omdat ze al jarenlang de afgesproken grenswaarden voor luchtkwaliteit schenden. Duitsland mag het bij de Europese rechters gaan uitleggen omdat het de normen voor stikstofdioxide (NO2) niet haalt.