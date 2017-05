'Door zijn halsstarrige houding zet de Boerenbond zichzelf maatschappelijk buitenspel'

Soms is wat niet geschreven wordt, illustratiever dan wat er wel staat. Nadat Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvlieghe (CD&V) biologische landbouwers in Knack omschreef als 'keuterboerkes' die zwaar gesubsidieerd moeten worden om te kunnen overleven, had je verwacht dat er in het editoriaal van het blad Boer & Tuinder - de spreekbuis van de Boerenbond - met scherp op de minister zou worden geschoten.

...