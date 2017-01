Dolfijnsoldaten moeten meest bedreigde zeezoogdier van de ondergang redden

Een ambitieus plan onder leiding van de Mexicaanse overheid moet de laatste zestig exemplaren van de totale ondergang redden.

Uit het meest recente onderzoek van de Mexicaanse overheid blijkt dat de vaquita of Californische bruinvis er razendsnel op achteruit gaat. "We zien deze kostbare soort voor onze ogen verdwijnen", zegt de Mexicaanse minister van Leefmilieu Rafael Pacchiano. "Deze cruciale reddingsoperatie is een prioriteit voor de Mexicaanse regering. We willen de noodzakelijke middelen ter beschikking stellen om het plan alle kansen op succes te geven."

Condor

Het plan, een samenwerking tussen de Mexicaanse overheid, deskundigen en meer dan tien organisaties, vertoont gelijkenissen met de redding van de Californische condor in de jaren tachtig. De deskundigen willen zoveel mogelijk dieren vangen en onderbrengen in een tijdelijk reservaat. Dat moet ze voldoende tijd geven om de problemen in het traditionele leefgebied aan te pakken, met name de illegale visserij.

"We erkennen dat de kaarten niet goed liggen voor ons", zegt Sam Ridgway van de National Marine Mammal Foundation. "Maar de wetenschappelijke wereld en milieuverenigingen voelen zich geroepen om iets te doen en we hopen dat onze collectieve inspanning een verschil kan maken."

Makkelijk wordt dat niet: de dieren zijn bijzonder schuw en mijden gemotoriseerde vaartuigen. Daarom zullen militaire dolfijnen van de Amerikaanse marine worden ingezet, die getraind worden om onderwatermijnen op te sporen. De dolfijnen moeten de de vaquitas lokaliseren en hen helpen vangen.

"Omdat ze zo moeilijk te vangen zijn, verwachten we dat de meeste vaquita's in het wild zullen blijven", zegt Lorenzo Rojas-Bracho, hoofd van de Commissie voor het Herstel van de Vaquita (CIRVA). "Maar het is beter om enkele exemplaren te hebben dan helemaal geen. De teloorgang gaat sneller dan dat er oplossingen komen voor de illegale visvangst, dus we moeten op verschillende strategieën tegelijk inzetten. "

Kieuwnetten

De teloorgang van de vaquita is vooral te wijten aan het gebruik van kieuwnetten in het leefgebied van de dieren. De netten zijn zo ontworpen dat bepaalde vissoorten er verstrikt in raken met hun kieuwen, maar eisen ook veel slachtoffers bij andere soorten. In 2015 vaardigde de Mexicaanse overheid een tijdelijk verbod van twee jaar uit op het gebruik van de netten in de regio, in combinatie met een compensatieprogramma voor de getroffen vissers.

Maar ondanks strikte controles blijven de netten gebruikt worden in de jacht op de totoaba, een bedreigde vissoort die voor grof geld verkocht wordt op de Aziatische zwarte markt. De kieuwnetten hebben niet alleen een verwoestend effect op de vaquita, maar ook op andere soorten, waaronder schildpadden, haaien en dolfijnen. (IPS)