Dodelijke hitte bedreigt 350 miljoen mensen (zelfs mét klimaatakkoord)

In 2015 bereikten alle landen in de wereld een akkoord om de opwarming van de aarde onder de 2 garden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk te houden, met een aanbeveling van 1,5 graden indien mogelijk. Maar zelfs al worden deze doelstellingen bereikt, zullen periodes van extreme hitte wellicht nog meer voorkomen en het aantal dodelijke slachtoffers stijgen, zo blijkt uit een studie.

Uit een analyse van 44 van de 101 meest bevolkte 'megasteden' in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences blijkt dat het aantal steden met hitte gerelateerde problemen al verdubbelt bij een stijging van 1,5 graden Celsius.

Dat betekent dat tegen 2050 een bijkomende 350 miljoen mensen te maken zullen krijgen met hittestress (het effect van hittegolven op het menselijke lichaam) als de bevolking blijft aangroeien zoals verwacht. Zo zullen Karachi (Pakistan) en Calcutta (India) jaarlijks omstandigheden meemaken die te vergelijken zijn met de dodelijke hittegolven die de regio's in 2015 in hun grip hadden. Toen stierven zo'n 1.000 mensen in Pakistan en 2.000 in India.

Dergelijke hittegolven zijn vooral bedreigend voor grotere steden die heel wat hitteabsorberend asfalt en beton hebben, maar ook gigantische bevolkingen.

Koelcentra

De onderzoekers raden daarom grote steden aan om zich voor te bereiden op wat komen gaat door bijvoorbeeld 'koelcentra' op te richten waar mensen op de heetste dagen naartoe kunnen of waaiers uit te delen aan mensen die geen airconditioning hebben.

Hittestress ontstaat wanneer warmere lucht meer vocht vasthoudt. Vochtige lucht absorbeert vloeistof trager zodat zweten als afkoelingsmethode bij de mens minder efficiënt werkt. Sommige plekken die momenteel door mensen bewoond worden, zouden binnen afzienbare tijd onleefbaar kunnen worden omdat de hitte de 'fysiologische tolerantie van de mens zal overstijgen', aldus wetenschappers.

Warmste jaar ooit

Vorig jaar was volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA het warmste jaar ooit, met 1,1 graad Celsius warmer dan het gemiddelde tussen 1850 en 1900. 2016 was daarmee het derde recordjaar op rij.

Net nu ondertekende de Amerikaanse president Donald Trump een decreet waarmee het klimaatbeleid van zijn voorganger Barack Obama zo goed als ongedaan wordt gemaakt. Zo maakte de Trump-regering een eind aan de oorlog tegen de steenkool en zou het milieubeschermingsagentschap EPA de opdracht krijgen om Obama's Clean Power Plan in te trekken en te herschrijven. Een uitstap uit het klimaatakkoord van Parijs is echter niet opgenomen in de tekst van het decreet.