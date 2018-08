De staat van het klimaat: 2017 verschroeit alle records

In het rapport State of the Climate, een lijvig rapport van meer dan driehonderd pagina's, maken de Amerikaanse klimaatdienst NOAA en de Amerikaanse vereniging van meteorologen (AMS) jaarlijks de staat op van de klimaatverandering. Ze krijgen daarbij de medewerking van meer dan 500 wetenschappers uit 60 landen over de hele wereld.

Het rapport leest als een lange waarschuwing over de richting die het klimaat is ingeslagen. De concentraties aan CO2, methaan en distikstofmonoxide stegen vorig jaar naar recordhoogten. De gemiddelde CO2-concentratie in de atmosfeer is nu 405 deeltjes per miljoen (ppm), 2,2 ppm meer dan in 2016 en de hoogste in 800.000 jaar.

Temperaturen

Hoewel het vorig jaar gemiddeld net niet zo warm was als in recordjaar 2016, kwam het wel dicht in de buurt. 2017 staat in de top drie van de warmste jaren, en dat voor het eerst zonder El Nino, een tijdelijk klimaatfenomeen dat de gemiddelde temperatuur omhoog duwde in andere recordjaren.

Ook de oppervlaktetemperatuur van het zeewater was daardoor net iets minder dan in 2016, maar de opwaartse trend blijft behouden: de laatste drie jaar zijn de drie warmste jaren wat betreft zeewatertemperatuur sinds het begin van de metingen. Sinds 2000 is die temperatuur gestegen met gemiddeld 0,17 graden per decennium.

De zeespiegelstijging haalde wel een nieuw record: de zeespiegel staat nu 7,7 centimeter hoger dan het gemiddelde in 1993. Het peil is daarmee in 22 van de voorbije 24 jaren gestegen, met gemiddeld 3,1 centimeter per decennium.

Neerslag

Na een aanzienlijke droogte in 2016 kromp de droge oppervlakte snel in begin 2017 om later dat jaar opnieuw uit te breiden tot meer dan het gemiddelde. Minstens 3 procent van het landoppervlak kreeg te maken met extreme droogte gedurende het hele jaar. Dat is het vierde hoogste cijfer sinds 1950, na 1984, 1985 en 2016. In Canada leidde dat tot de grootste bosbranden ooit.

Tegelijk leidde een teveel aan neerslag tijdens cyclonen en orkanen tot grote vernielingen, onder meer in Australië, Nieuw-Zeeland en de VS.