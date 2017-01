Colo (60) overleden: eerste gorilla die in zoo werd geboren

Dat heeft de zoo van Columbus (Ohio) laten weten.

Colo - een samentrekking van de eerste letters van Columbus en Ohio - schreef geschiedenis omdat ze de eerste gorilla was die in een zoo werd geboren. Het dier had drie kinderen, 16 kleinkinderen, 12 achterkleinkinderen en drie achter-achterkleinkinderen. De precieze doodsoorzaak van Colo is nog niet duidelijk. Er wordt een lijkschouwing uitgevoerd, en vervolgens zal Colo gecremeerd en uitgestrooid worden in de dierentuin.

With a heavy heart we report that #ColoGorilla passed away in her sleep. She recently celebrated her 60th birthday. https://t.co/bkHnyLRZv2 pic.twitter.com/DA3ehFdAlV -- Columbus Zoo (@ColumbusZoo) January 17, 2017

Colo, die geboren werd op 22 december 1956, kreeg onlangs een groententaart voor haar 60ste verjaardag.

Volgens een woordvoerder van de dierentuin werd ze zo'n 20 jaar ouder dan een gemiddelde gorilla in gevangenschap.

Recent was een kankergezwel bij Colo verwijderd, maar volgens de zoo was ze helemaal hersteld.

(Belga/RR)