Bosbeheer in tijden van extreme droogte: 'Wij maaien ons gras echt te veel'

Dag in dag uit in de hitte vertoeven en toch nog groene blaadjes hebben: de bomen lijken het extreme zomerweer van de voorbije maanden goed te hebben verteerd. Lijken, want het effect van de hitte en de droogte zal pas binnen een à twee jaar zichtbaar zijn, zeggen boomverzorgers.