Boerenbond: 'Het moet echt wel beginnen regenen'

'Het moet echt wel beginnen regenen', zegt Luc Vanoirbeek van de Boerenbond dinsdagmiddag.

Het warme, zonnige en droge weer blijft aanhouden in ons land en grote delen van de rest van Europa. De Europese landbouwkoepel Copa en Cogeca trekt al aan de alarmbel. Volgens Copa en Cogeca worden ook onder meer Estland, Litouwen, Denemarken, Polen, Zweden en Finland al weken getroffen door extreme droogte en dreigen er catastrofale gevolgen voor de oogst. De landbouwkoepel verwacht dat de graanoogst in Europa 6 procent lager zal liggen dan in 2017.

Volgens de Boerenbond is het momenteel nog te vroeg om al voorspellingen te doen over de oogst in België. De gerst wordt nu volop binnengehaald en die oogst is redelijk goed. Heel veel gewassen worden binnen enkele weken geoogst.

Volgens Luc Vanoirbeek lijkt de situatie voor de aardappelen, de suikerbiet en mais momenteel nog in orde. 'Maar op dit ogenblik wordt de nood aan regen wel voelbaar. Het wordt precair en het moet binnen de tien dagen wel beginnen regenen', aldus Vanoirbeek.