Bioloog waarschuwt voor de ecologische valstrik: 'We spelen met de zintuigen van dieren'

Op sommige plekken in de wereld duiken libellen massaal in oliemeertjes. Ze lijken die te verkiezen boven meertjes met zuiver water, hoewel ze sterven in de olie. Elders vallen grafzerken in de smaak, of wagens, maar dan uitsluitend als ze een bepaald type verf hebben. Soms zie je waterinsecten eieren afzetten op een raam - héél onaangepast. Ook zonnepanelen en zelfs asfalt trekken de dieren aan. Zulke 'vergissingen' zijn een bijzonder onderschatte vorm van verstoring van natuurlijk gedrag. Wat er de de gevolgen van zijn, kunnen we nog niet goed inschatten.

