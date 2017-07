Biodiversiteit in uw huis: 'De mens is een lekkend dier'

In Scandinavië weten ze het wel zeker, vrouwen zijn beter in het bakken van zuurdesembrood dan mannen. Hoe dat komt is vooralsnog niet duidelijk, maar Amerikaanse wetenschappers hebben wel een idee: mogelijk zijn de handen van vrouwen besmet met melkzuurbacteriën uit hun vagina. Die komen in het deeg terecht en werken daar een betere gisting in de hand. Zuurdesem is deeg dat wordt gemaakt zonder bakkersgist. Het functioneert uitsluitend met dank aan natuurlijk aanwezige fermenteerders, zoals melkzuurbacteriën.

...