Beestenboel: zwartkopmeeuwen zijn echte zwervers, zelfs in het broedseizoen

Het is als moeder moeilijk om je jongen los te laten. Maar finaal moet je de knoop doorhakken, door hun opdringerige gedrag. Altijd maar bedelen en aan je bek trekken om er eten uit te laten komen ... Het wordt zo irritant dat je niet anders kunt dan krachtig naar je kroost pikken. Dat zal het vanaf dan zonder moederzorg moeten zien te rooien. De jongen lijken snel over de breuk heen, en vinden vreugde in vliegoefeningen en de eerste vluchten.

