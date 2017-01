Beestenboel: 'Zeeduizendpoten onderhouden moestuintjes in de gangen die ze in de zeebodem graven'

Veel platvissen voor onze kust zijn voor hun voeding sterk afhankelijk van de zeeduizendpoot. Hetzelfde geldt voor veel vogels op onze stranden en slikken. De zeeduizendpoot is een borstelworm die leeft in een J- of U-vormige gang die hij uitgraaft in het zand van de zeebodem. Hij komt in grote aantallen voor en levert een stevige hap: hij wordt gemakkelijk meer dan 10 centimeter lang. Zijn lichaam bestaat uit een honderdtal segmenten, die allemaal een paar poten dragen. Zeetweehonderdpoot zou dus een correctere benaming zijn, maar dat klinkt niet zo spectaculair. Zijn officiële naam is veelkleurige zeeduizendpoot, want zijn lange lijf etaleert een palet aan iriserende tinten bruin, groen en paars.

...