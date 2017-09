Beestenboel: wilde eenden kennen een variant van onze 'gangbang'

De winterpopulatie van de wilde eend in Vlaanderen wordt op zo'n 100.000 dieren geraamd - de grootte van het broedbestand valt niet accuraat te bepalen. De soort is, verbasterd of in wilde vorm, te zien op alle types wateren. De aantallen lijken de voorbije decennia stabiel te blijven. In Europa zou er wel een lichte stijging van het broedbestand zijn. Mogelijk compenseert die de verliezen in de winteraantallen doordat noordelijker vogels als gevolg van de klimaatopwarming minder ver naar het zuiden trekken. Zoals veel eenden leggen wilde eenden probleemloos afstanden van honderden kilometers af.

