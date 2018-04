Beestenboel: watervlooien maken klonen van zichzelf

Watervlooien zijn piepkleine schaaldiertjes die in grote aantallen in zoet water leven. Ze worden zelden meer dan enkele millimeters groot, zodat ze moeilijk te zien zijn. Het is altijd leuk om kinderen te verrassen door een ogenschijnlijk leeg waterstaaltje uit de beek in de buurt onder een eenvoudige microscoop te leggen: meestal krioelt het van het leven.

