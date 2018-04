Beestenboel: op veel plekken in Vlaanderen zie je geen mussen meer

Vroeger was de huismus zo algemeen dat ze deel uitmaakte van het dagelijkse bestaan. Veel mensen waren huismussen zo gewend dat ze de vogels niet altijd op foto's herkenden: je ziet ze de hele tijd, maar je kijkt er niet naar. Het mannetje is anders een prachtig diertje, met een grijze kruin, kastanjebruine nek, zwarte keelvlek en lichte wangen. De vrouwtjes zijn onopvallend grijsbruin. De zang is een ingetogen getsjilp dat niet opvalt, tenzij mussen in groep zitten te kwetteren.

