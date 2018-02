Beestenboel: #MeToo zou in de hooiwagenwereld een prangend thema kunnen zijn

De hooiwagen dankt zijn naam waarschijnlijk aan het feit dat hij volwassen wordt in volle zomer, in het oogstseizoen dus. Ten tijde van de naamgeving gebeurde de oogst nog met hooiwagens. De kans is reëel dat door de zachte wintertemperaturen van januari sommige diertjes al uit hun ei gekropen zijn - hooiwagens overwinteren als eitjes op goed verborgen plekken. Ze hebben wel vijf tot tien vervellingen nodig voor ze volwassen zijn, en dat duurt zijn tijd.

