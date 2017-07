Beestenboel: Lieveheersbeestjes plooien hun fragiele vleugels op een origamiachtige manier

De jeneverbes is een van de weinige inheemse naaldbomen in Vlaanderen en Nederland. Vroeger was hij vooral in de provincies Antwerpen en Limburg zo algemeen dat hij als een onkruid beschouwd werd. Hoewel de bes een basisingrediënt is voor de productie van jenever, associeerden mensen de boom met kuisheid. Bij priesterwijdingen werden kerken met jeneverbestakken versierd.

