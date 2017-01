Beestenboel: 'Het vrouwtje laat zichzelf opeten door haar jongen voor die de wijde wereld intrekken'

Meestal is de goede schoonmaakster de grootste vijand van spinnen, maar in het geval van de lentevuurspin is het de zonnepanelenlobby. Het gaat om een uiterst zeldzame spin, waarvan een belangrijk deel van de wereldpopulatie op een zandvlakte in het Limburgse Lommel huist. Koen Van Keer van de spinnenvereniging Arabel deed een van de ontdekkingen van zijn leven toen hij er op 20 mei 2009 een exemplaar vond. Het was van 1896 geleden dat de soort in België was gezien.

...