Beestenboel: Een slijmvismannetje keert elk jaar terug naar hetzelfde poeltje met dezelfde rotsspleet

Het is voor velen een hoogtepunt uit hun kindertijd op het Noordzeestrand: met een schepnetje beestjes vangen in getijdenpoeltjes. Meestal zijn de slachtoffers garnalen, maar af en toe sukkelt er een visje in het net. Kinderen met diervriendelijker ouders zullen geen schepnetje krijgen, maar de beestjes gewoon observeren. Ze zien dan meestal kleine, wat stekelige visjes met een gevlekt bruin tot bruingrijsgroen lichaam.

...