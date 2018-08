Beestenboel: de tijgerspin is niet langer zeldzaam in onze contreien

Het is steevast een mooi moment als je een tijgerspin in het oog krijgt. Je ziet bijna uitsluitend de grote vrouwtjes met de gele en zwarte banden op hun lijf en poten, hangend in hun web, altijd met de kop omlaag, bijna altijd laag bij de grond in het gras, wachtend op hun voornaamste prooien: sprinkhanen. Die worden na de vangst in zijde verpakt. Ze krijgen een beet mee, waardoor ze verlamd worden en er een vorm van voorvertering begint. De soort wordt weleens 'wespspin' genoemd, maar ze is niet gevaarlijk voor een mens.

