Beestenboel: de modderkruiperpopulatie herstelt zich in Vlaanderen dankzij waterzuivering

De kleine modderkruiper overleeft uitsluitend in zuiver water, hoewel zijn naam anders doet vermoeden. Hij is heel slank, wordt zelden 10 centimeter groot en heeft een kleine rugvin midden op zijn lijf. Met zijn borstvinnen kan hij een beetje steunen - typisch voor visjes die graag op de bodem rusten. Zijn lichaam is opgefleurd met een aantal overlangse lijnen van bruin in diverse schakeringen. Het opvallendst zijn de reeks donkere vlekken op zijn flanken. Het diertje wordt mooier naarmate je er langer naar kijkt.

...