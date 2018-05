Beestenboel: de ingegraven slangster is gemaakt voor een verborgen leven

Je moet heel goed opletten als je de zeebodem afspeurt op zoek naar ingegraven slangsterren. In tegenstelling tot veel andere zeesterren doen ze er alles aan om niet gezien te worden. Er ís ook niet veel aan te zien: hun bruingrijze lichaam - een schijf met een diameter van amper een centimeter - zit meestal verborgen in de bodem, tot 15 centimeter diep. Van daaruit steken ze de punten van hun armen boven de modder uit. In zones met veel ingegraven slangsterren en weinig ander leven kunnen argeloze bezoekers de armen verwarren met een dun bed van zeegras dat wuift in de stroming.

...