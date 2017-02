Beestenboel: 'Bij stekelbaarzen neemt het mannetje het leeuwendeel van de ouderzorg voor zijn rekening'

Oorspronkelijk waren stekelbaarzen zeedieren. Maar zo'n 10.000 jaar geleden, na de laatste grote ijstijd, ontwikkelden ze het vermogen om zoetwater te verdragen. Ze trokken van de zee naar de rivieren. Daarvoor hadden ze niet eens gek veel genetische aanpassingen nodig. Ze kregen een aantal wijzigingen in genen die de activiteit van ándere genen sturen - en daardoor een hefboomeffect hebben. Vandaag zijn er stekelbaarzen die exclusief in zoetwater leven. Andere zijn in de zee gebleven, nog andere verplaatsen zich geregeld tussen zoet en zout, zoals zalmen.

