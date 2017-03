Beestenboel: 'Beerdiertjes overleven in kokend water, pure alcohol en bijtend zoutzuur. Ze kunnen zelfs de ruimte aan'

Het mos in uw grasveld of het zand op de waterlijn van het strand: het zit vol beerdiertjes. Ze worden meestal niet groter dan een halve millimeter, maar ze kunnen in enorme aantallen voorkomen. In 50 milliliter water (het volume van een sherryglas), gefilterd uit een nat Nederlands zandstrand, zitten gemiddeld een vijftigtal diertjes, zo stelden wetenschappers vast.

...