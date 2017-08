Afgebroken ijsberg lijkt niet weg te raken

De gigantische ijsberg - twee keer zo groot als de provincie Oost-Vlaanderen - die zich vorige maand in het westen van de Zuidpool van de Larsen-C-ijsplaat heeft losgescheurd, heeft zich sindsdien nauwelijks verplaatst. Dat heeft het Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremen laten weten.

A68, zoals de ijsberg gedoopt werd, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 'Het lijkt erop dat de ijsberg niet weg lijkt te raken', zegt glaciologe Daniela Jansen van het instituut. 'De zeestroming is er nog niet in geslaagd de gigant mee te nemen.'

Met een lengte van 175 kilometer en een breedte tot 50 kilometer gaat het om een van de grootste ijskolossen die wetenschappers in de jongste drie decennia hebben geregistreerd. Het gevaarte weegt duizend miljard ton en heeft een oppervlakte van ongeveer 6.000 vierkante kilometer. 'De ijsberg drijft heen en weer in een baai van Larsen C die tussen 10 en 12 juli ontstaan is bij het losscheuren van A68', zegt Jansen.

De glaciologe verwacht dat de positie van de ijsberg pas in de Antarctische zomer zal veranderen. 'In de winter drukt er te veel pakijs tegen.'

Daarnaast heeft er zich ook nog eens een cluster van 11 'kleinere' ijsbergen gevormd, waarvan de grootste zo'n 13 km lang is. Dat blijkt uit gegevens van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). De ijsbergen braken zowel af van de A68 als van de Larsen-C-ijsplaat. Bovendien zijn de overgebleven scheuren in de ijsplaat allesbehalve stabiel. Het fenomeen is dus nog lang niet aan zijn einde.