Aarde kent momenteel zesde 'massale uitsterving'

Dit blijkt uit vier rapporten van het intergouvernmentele platform IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), samengesteld uit honderden deskundigen die deze week bijeen zijn in de Colombiaanse stad Medellin.

'De gevolgen zijn dramatisch, zowel voor de economieën als de voedselveiligheid en de levenskwaliteit van de mens', zo luiden de conclusies van de rapporten, die vrijdag bekendgemaakt werden.

Gedurende drie jaar werkten meer dan 550 vorsers op deze evaluaties, die de gegevens van ongeveer 10.000 wetenschappelijke publicaties synthetiseren. Het uiteindelijke resultaat, dat in vier rapporten over Amerika, Afrika, Azië-Stille Oceaan en Europa-Centraal-Azië werd gegoten, beslaat de hele planeet, behalve de internationale wateren van de oceanen en Antarctica.

Zesde massale uitsterving

Volgens de deskundigen kent de aarde een 'massale uitsterving' van soorten, de eerste sinds de verdwijning van de dinosaurussen ongeveer 65 miljoen jaar geleden, en de zesde in 500 miljoen jaar. 'In elke regio, met uitzondering van enkele positieve voorbeelden, gaan de biodiversiteit en de capaciteit van de natuur om bij te dragen tot het welzijn van de mens, achteruit of teniet door de druk op de habitat van de soorten, overexploitatie, het niet-duurzame gebruik van de natuurlijke rijkdommen, water- en luchtverontreiniging, de toename van invasieve soorten en de klimaatverandering', zegt de voorzitter van IPBES, Robert Watson.

Ontwikkelingsdoelstellingen

'Het onvermogen voorrang te geven aan adequaat beleid voor de bescherming van de soorten en voor de indijking van het verlies aan biodiversiteit, ondergraaft tot op vandaag de kansen van elke regio en bijna alle landen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen, die in 2015 door de internationale gemeenschap werden goedgekeurd', zo waarschuwen de deskundigen.

De besluiten van de vier rapporten roepen unaniem tot actie op. 'We moeten nu handelen om een einde te maken aan het niet-duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen, anders dreigen we onze toekomst op het spel te zetten, maar ook het leven dat we vandaag leiden', schrijven de experts. 'Voor velen lijken de biodiversiteit en de bijdragen van de natuur aan het welzijn van de mensheid te wetenschappelijk en ver van de dagelijkse realiteit', voegt IPBES-voorzitter Watson eraan toe. 'Maar niets staat verder van de waarheid. De natuur en de biodiversiteit zijn de hoeksteen van ons voedingssysteem, van ons water en onze energie. Het is daaraan dat we ons voortbestaan, onze culturen en onze identiteiten te danken hebben.'