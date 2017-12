Aantal bedreigde planten- en diersoorten bereikte recordhoogte in 2017

Het aantal bedreigde planten- en diersoorten heeft in 2017 opnieuw een recordhoogte bereikt. Dat meldt milieu-organisatie WWF in haar jaarrapport.

Op de rode lijst van de internationale unie voor natuurbescherming (International Union for Conservation of Nature, IUCN) staan 25.800 bedreigde dieren- en plantensoorten, wat neerkomt op bijna 30 procent van alle onderzochte soorten. Ter vergelijking: eind 2016 waren 'slechts' 24.000 soorten bedreigd.

Meest bedreigd

De koala's, zeepaardjes en schubdieren of pangolins behoren tot de dieren die het grootste gevaar lopen om uit te sterven. Het vlees van die laatste wordt in Azië beschouwd als delicatesse, en hun schubben worden vermalen en in geneesmiddelen gebruikt. Volgens WWF zijn de pangolins dan ook de meest gesmokkelde dieren ter wereld.

Koala's zien grote delen van hun biotoop omgebouwd worden door wegen en dorpen, waardoor de populatie sinds de jaren 80 met 90 procent is afgenomen.

Zeepaardjes komen dan weer terecht in de netten van vissers, en hun leefgebied wordt bedreigd door meststoffen, de klimaatverandering en sleepnetten.

Olifanten

En ook de populatie van de Afrikaanse olifant gaat er onder meer door de ivoorjacht op achteruit: in de afgelopen tien jaar is het bestand met meer dan 100.000 dieren afgenomen. Dramatisch is vooral de situatie van de Centraal-Afrikaanse bosolifant. Tussen 2008 en 2016 ging de populatie met 66 procent omlaag, tot minder dan 10.000 exemplaren.

'De mens heeft zo de grootste sterfte van diersoorten veroorzaakt sinds het uitsterven van de dinosaurussen', aldus de directeur van WWF Duitsland Eberhard Brandes. 'In het geval van de insecten doen ze dat zelfs voor hun eigen deur.'

Positief

Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen. Zo doet de zeeschildpad het in veel gebieden weer beter, en in de Mekong in Cambodja zijn er tekenen dat de populatie Irrawaddydolfijnen, die nu slechts bestaat uit 80 dieren, weer aan het stijgen is.