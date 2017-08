Openbare omroep lanceert vrtnws.be

'Stilstaan is achteruitgaan', zegt Brecht Decaestecker, hoofdredacteur Digitaal VRT NWS, in een stuk op de vernieuwde site. 'Om helemaal te kunnen beantwoorden aan de behoeftes van de kritische nieuwslezers van vandaag vonden we de tijd rijp om onszelf in vraag te stellen en opnieuw uit te vinden.'

Betrouwbaarheid is het credo bij de openbare omroep, klinkt het. 'We zijn in het hectische onlinelandschap lang niet altijd de eerste met een nieuwsflits. We sturen geen pushbericht als nieuws uit één bron binnenkomt maar niet bevestigd is. Bij de openbare omroep wordt alles eerst gedubbelcheckt. Of driedubbel, indien nodig.' De terugkeer naar een naam met het merk VRT erin heeft daarmee te maken.

Voor dat het deredactie.be was, heette de site vrtnieuws.net. 'Onze belangrijkste kernwaarde - betrouwbaarheid - wordt door miljoenen Vlamingen geassocieerd met de VRT, niet voor niets het huis van vertrouwen. Daarom dat we vandaag meer dan ooit naar die naam wilden terugkeren', zegt Decaestecker.

Op de nieuwe site wil de openbare omroep niet alleen snel nieuws brengen, het moet ook zo snel mogelijk geduid worden. Dat gebeurt zoveel mogelijk door de eigen experten. Rudi Vranckx, Ivan De Vadder, Caroline Van den Berghe, Björn Soenens, Michaël Van Droogenbroeck en ombudsman Tim Pauwels krijgen daarvoor zelfs een eigen pagina op vrtnws.be.