Onderzoekers vragen arrestatie van topman Samsung

Hij wordt verdacht van omkoping en betrokkenheid in een groot corruptieschandaal dat de positie van president Park Geun-hye doet wankelen.

Delen Vorige week werd hij 22 uur lang verhoord op verdenking van corruptie.

Het is nu aan een rechtbank in Seoel om al dan niet een arrestatiebevel tegen Lee uit te vaardigen. Hij is de zoon van Samsung-voorzitter Lee Jae-Yong, en de kleinzoon van de oprichter van het bedrijf.

Vorige week werd hij 22 uur lang verhoord op verdenking van corruptie. Als zijn arrestatie doorgaat, zou hij de eerste ondernemer zijn die in deze zaak gearresteerd wordt.

Woensdag kondigden de onderzoekers aan dat hij officieel als een verdachte werd beschouwd in het schandaal rond Choi Soon-Sil. Zij zou haar positie als trouwe vriendin van Park misbruikt hebben. Ze kreeg inzage in regeringsstukken en zamelde bij bedrijven veel geld in voor twee vage stichtingen. Ze is wegens machtsmisbruik en fraude gearresteerd op 3 november.

Samsung is betrokken omdat het Choi zou hebben omgekocht om groen licht te krijgen van de regering voor een controversiële fusie in 2015. Het bedrijf zou bijvoorbeeld miljoenen euro's hebben gestort om een ruiteropleiding in Europa voor de dochter van Choi te bekostigen.