Winnie Mandela, de ex-vrouw van Nelson Mandela, is overleden

Nomzamo Zaniewe Winnifred Madikizela werd op 26 september 1936 in Bizana geboren. In 1957 ontmoette ze Nelson Mandela. Ze trouwden een jaar later.

Als echtgenote van Nelson Mandela en activiste was Winnie populair bij de aanhang van het ANC, die haar de 'Moeder des Vaderlands' noemde. Maar even vaak werd Winnie Mandela afgeschilderd als een schandaaldiva en een frauduleuze bedriegster. Zo kreeg haar imago een zware deuk toen ze in 1991 werd veroordeeld voor haar aandeel in de foltering en dood van de 14-jarige Stompie Seipei. In april 1992 maakte Nelson Mandela bekend dat hij en Winnie uit elkaar gingen.