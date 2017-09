Wie is de 'roze dame' van Noord-Korea?

Telkens nadat Noord-Korea een nucleaire test heeft uitgevoerd of een raket gelanceerd, is er het Noord-Koreaanse nieuwsanker Ri Chun Hee om het nieuws met veel bravoure mee te delen. Ze is ondertussen een vertrouwd gezicht geworden over de hele wereld. Maar wie is zij?