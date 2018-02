Vanessa Trump naar ziekenhuis na openen verdachte brief

De naar de woning van in de New Yorkse wijk Manhattan gestuurde brief was gericht aan haar echtgenoot Donald Jr. Vanessa Trump werd uit voorzorg onderzocht, aldus de zender NBC onder aanhaling van onderzoeksrechters. Er zijn echter geen aanwijzingen dat schoondochter Vanessa iets mankeert. De substantie was blijkbaar niet verdacht, zei een politiewoordvoerder. Ook twee andere mensen werden na het voorval volgens de brandweer naar het ziekenhuis gebracht. Om wie het ging is niet duidelijk.

Het 40-jarige model Vanessa Trump is sinds 2005 met Donald Trump Jr. gehuwd. Onder haar meisjesnaam Vanessa Haydon was ze vooral van de New Yorkse modescène bekend en onder andere in reclamespots te zien. Beiden hebben samen vijf gemeenschappelijke kinderen. Donald Trump Jr. (40) bestuurt de zaken van de Trump Organization samen met zijn broer Eric (34) sinds de ambtsaanvaarding van zijn vader.