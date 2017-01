Syrisch 'twittermeisje' (7) schrijft brief aan Trump: 'Kinderen lijden door schuld van volwassenen'

Alabed verblijft sinds enkele weken in Turkije. Samen met haar familie ontvluchtte ze Aleppo tijdens de massa-evacuaties in december. Door haar tweets over de situatie in haar omgeving, vooral tijdens de belegering van Aleppo, werd het zevenjarig meisje een symbool van de gruwel die kinderen in Syrië elke dag meemaken. Ze kreeg om die reden al het predicaat 'Anne Frank van Aleppo' opgekleefd. Haar Twitteraccount, die werd opgericht door haar moeder Fatemah, telt intussen meer dan 350.000 volgers.

Finally I can get the sweet of my choice. pic.twitter.com/N3DKYyXZpJ -- Bana Alabed (@AlabedBana) 16 januari 2017

Het is haar moeder die nu een kopie van een brief van Bana aan de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, bezorgde aan nieuwszender BBC World. Volgens haar schreef haar dochter de brief enkele dagen voor de inauguratie van Trump, 'omdat ze hem al vaak op tv heeft gezien'.

Vrede

In de brief stelt Bana zichzelf eerst voor. 'Ik maak deel uit van de Syrische kinderen die lijden onder de burgeroorlog,' luidt het. 'Nu leef ik in vrede in Turkije. In Aleppo ging ik naar school, tot die werd vernield als gevolg van bombardementen. Sommige van mijn vrienden zijn gestorven.'

'Ik wens dat ze nog bij mij waren, zodat we samen konden spelen. In Aleppo kon ik niet spelen, het was de stad des doods. Hier in Turkije kan ik buiten komen, ik kan naar school gaan. Daarom is vrede belangrijk voor iedereen, ook voor u. Maar miljoenen Syrische kinderen hebben niet wat ik nu heb en lijden nog steeds in Syrië. Ze lijden door de schuld van volwassen mensen.'

'Ik weet dat u weldra president van Amerika wordt, dus kan u alstublieft de kinderen en mensen van Syrië redden. U moet iets doen voor de kinderen, want ze verdienen net als u vrede. Als u dat belooft, ben ik een vriend voor u. Ik kijk uit naar wat u zal doen voor de kinderen van Syrië', besluit de tekst.

Burgeroorlog

De bloedige strijd in Syrië sleept al bijna zes jaar aan en heeft aan honderdduizenden mensen het leven gekost.

De positie van Trump ten opzichte van Syrië, is niet helemaal duidelijk, al vindt hij wel dat de Verenigde Staten zich niet al te veel moeten inlaten met buitenlandse conflicten. Turkije, dat zowat 2,7 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt, steunt de oppositie tegen president Bashar al-Assad. Trump wil wel de banden aanhalen met de Russische president Vladimir Poetin, die Assad steunt.

Op de vredesconferentie over Syrië in de Kazachse hoofdstad Astana maandag en dinsdag hebben Rusland, Iran en Turkije afgesproken om samen de naleving van de wapenstilstand van eind vorig jaar af te dwingen. Het Syrische regime noch de oppositie hebben dat akkoord ondertekend.