Secretaresse van nazi-minister Goebbels overleden

Brunhilde Pomsel was een van de secretaresses van nazi- minister van Propaganda Joseph Goebbels tijdens de laatste drie jaar van de Tweede Wereldoorlog en was verantwoordelijk voor het verbloemen van de statistieken over gestorven soldaten en het opsmukken van de cijfers over verkrachte Duitse vrouwen door het Rode Leger.

Pomsel getuigde vorig jaar nog over haar leven in de hoogste regionen van de nazi-partij in de Oostenrijkse documentaire 'Ein deutsches Leben' (A German Life). 'De weinige tijd die me nog rest - en ik hoop dat dat slechts enkele maanden zijn in plaats van jaren - houd ik mij vast aan de hoop dat de wereld niet opnieuw op haar kop gaat staan, zoals toen', zo sprak Pomsel in de fim. 'Want er zijn toch weer enkele nare ontwikkelingen aan de gang, niet? Ik ben opgelucht dat ik nooit kinderen heb gehad waar ik me zorgen over zou moeten maken.'

Pomsel was 31 en werkte voor de staatsomroep als goed betaalde secretaresse, een job die ze enkel had gekregen door lid te worden van de nazi-partij, tot ze in 1942 naar het ministerie van Propaganda werd overgeplaatst. Kritiek op haar baas, Joseph Goebbels, heeft ze nooit gehad. Ze herinnert hem als een goed verzorgde man die piekfijn gekleed was. Vooral zijn handen waren uitermate verzorgd, 'net alsof hij elke dag een manicure kreeg'.

Delen Er zijn toch weer enkele nare ontwikkelingen aan de gang, niet? Ik ben opgelucht dat ik nooit kinderen heb gehad waar ik me zorgen over zou moeten maken. Brunhilde Pomsel

De dag na de verjaardag van Hitler in 1945 veranderde het leven van Pomsel grondig. Goebbels en zijn entourage moesten tijdens de laatste oorlogsdagen Hitler vervoegen in de zogenaamde Führerbunker. 'Het voelde alsof er vanbinnen iets gestorven was', vertelt ze. 'We probeerden er zeker van te zijn dat de alcohol niet opraakte. Dat was nodig om de verdoving te behouden.' Toen Günther Schwägermann, Goebbels assistent, met het nieuws kwam dat Hitler, maar ook Goebbels, zijn echtgenote en de kinderen zelfmoord hadden gepleegd, was Pomsel te emotioneel voor woorden. Samen met het andere personeel gaf ze zich uiteindelijk over aan de Russen.

Pomsel kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar in verschillende Russische strafkampen in en rond Berlijn. 'Het was geen rozengeur en mannenschijn', was alles wat ze daarover wilde zeggen. Pas toen ze naar huis terugkeerde, werd ze zich bewust van het bestaan van de Holocaust, die ze omschrijft als de 'zaak van de Joden'.

De voormalige secretaresse nam de draad weer op van haar vroegere leven en ging opnieuw werken als secretaresse bij de staatsomroep. Ze werkte zichzelf op tot assistente van de programmadirecteur en kon dankzij haar goedbetaalde job tal van reizen maken voor ze in 1971 op 60-jarige leeftijd met pensioen ging en een teruggetrokken leven ging leiden.

Brunhilde Pomsel stierf enkele weken na haar 106e verjaardag in haar slaap in haar woning in München.