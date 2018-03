Prinses Elisabeth gaat in Verenigd Koninkrijk studeren

Prinses Elisabeth is geslaagd voor de toelatingsproeven van het Belgisch comité van de United World Colleges (UWC). De dochter van koning Filip en koningin Mathilde start in de zomer van 2018 met haar opleiding in de UWC Atlantic College in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt het koninklijk paleis maandag.

Het United World Colleges heeft in totaal 12 jonge Belgische scholieren tussen 16 en 17 jaar geselecteerd om de komende twee jaar, gespreid over verschillende UWC's wereldwijd, een cursus Internationaal Baccalaureaat te volgen. Dat meldt UWC België. UWC is een wereldwijd netwerk van scholen die jongeren van verschillende landen, religies en culturen samenbrengt voor 'een vreedzame en duurzame wereld'. De organisatie, die wereldwijd 17 scholen omhelst, werd in 1962 opgericht door de Duitser Kurt Hahn en de Brit Lord Louis Mountbatten. Zij zagen intercultureel begrip als de hoeksteen voor een vreedzame wereld en richtten daarom een school op voor jongeren gebaseerd op de principes van diversiteit, intercultureel begrip en respect voor de natuur.

Ook de 16-jarige prinses Elisabeth is dus geslaagd voor de toelatingsproeven. Einddoel van haar opleiding is het behalen van het Internationale Baccalaureaat in 2020.