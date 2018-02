Nederlandse ex-premier Ruud Lubbers overleden

De Nederlandse ex-premier Ruud Lubbers is overleden, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag meegedeeld. De CDA-politicus was in Nederland minister-president van 1982 tot 1994.

Plannen om de politiek in te gaan had Ruud Lubbers niet. Maar als leider van drie achtereenvolgende kabinetten gaat hij de geschiedenis in als de langstzittende premier sinds de Tweede Wereldoorlog.

Lubbers stond bekend om zijn omslachtige taalgebruik - ook wel Lubberiaans genoemd - met uitspraken zoals deze: 'Voor de voet weg moet dit probleemveld worden neergetunneld in een motie, om langs deze weg in lijn met de afspraken met het kabinet al zwaluwstaartend de pijnpunten snelstens en bestens af te concluderen. Daarom moet het tekort op Volksgezondheid eerstens worden versleuteld en verspijkerd, waarvoor een tijdpad dient te worden uitgezet. Langs deze weg moet de problematiek geleidelijk aan worden afgekocht en verschmertzt.'

Later meer...