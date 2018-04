Expo: de tactiele wereld van de Britse kunstenares Tacita Dean

Een oude man met ronde bril rookt een sigaret in zijn atelier, en daarna nog één, en daarna nog één. Je ziet hem in profiel, in close-up en met een gelukzalige grijns om de lippen, terwijl op de achtergrond een filmprojector hypnotiserend ronkt en de stofdraden van 16 millimeterbeelden over zijn rimpelige gezicht walsen. Het is niet zomaar een oude man, maar de befaamde, Britse popartgoeroe David Hockney. Het is niet zomaar een filmfragment, maar een werk 'in loop' van de stilaan even befaamde, Britse kunstenares Tacita Dean. 'Vroeger mocht je geen homo zijn maar overal roken. Nu mag je homo zijn maar nergens meer roken. Het is altijd wat' moppert Hockney, die altijd al een kettingroker én openlijk gay is geweest. 'Alle dingen die me aantrekken, staan op het punt om te verdwijnen', verzucht Dean, die een fetisj heeft voor analoge film, voor natuurlijke processen, organismen en objecten, en voor de manier waarop de tijd daar onherroepelijk zijn signatuur op zet.

