De Correspondent rondt kaap van 50.000 abonnees

De Correspondent, het Nederlandse platform voor onlinejournalistiek, heeft de kaap van 50.000 abonnees gerond. 'We zitten nu aan 52.000', zegt uitgever Ernst-Jan Pfauth.

Het platform werd in 2013 opgericht door Pfauth, Rob Wijnberg, Harald Dunnink en Sebastian Kersten. Via crowdfunding haalden ze bij wijze van startbudget 1,3 miljoen euro op van meer dan 18.000 mensen. Intussen volgden ook al vier boeken, maken de journalisten podcasts en heeft De Correspondent net een eigen tv-studiootje ingericht.

Die inspanningen zijn nodig om een breder publiek te bereiken, zegt Pfauth: 'Het is wel zo dat wij lange, tekstueel zware analyses publiceren. Dat is journalistiek voor mensen die veel en graag lezen en dat zijn vaak hoogopgeleiden.' De Correspondent wil naast haar publiek ook haar redactie nog diverser krijgen: 'We zijn blij met de eerste stappen daarrond, maar dat is een tienjarenplan.'