Amerikaanse media: Weinstein dient zich vrijdag aan bij autoriteiten in New York

Onder meer de New York Times en NBC News melden op basis van anonieme bronnen dat Harvey Weinstein zich vrijdag bij de autoriteiten zal melden. Naar verluidt wordt hij aangeklaagd in verband met seksueel misbruik van Lucia Evans, een actrice die door Weinstein zou zijn gedwongen tot orale seks tijdens een zakelijke ontmoeting in 2004. Het is nog onduidelijk of Weinstein ook andere strafbare feiten ten laste worden gelegd.

Weinsteins advocaat Ben Brafman weigerde donderdag nog elke commentaar.

In oktober vorig jaar kwamen de eerste beschuldigingen in de Amerikaanse media over de almachtige producent naar boven. Het onderzoek naar Weinstein loopt intussen al maanden. In februari maakte de procureur-generaal van New York bekend dat hij Weinstein vervolgt.

'Een onderzoek van vier maanden heeft nieuwe en schandelijke voorbeelden van seksueel wangedrag blootgelegd', klonk het toen. Daarnaast worden ook Weinsteins bedrijf en broer vervolgd.

Het openbaar ministerie van New York bouwde een dossier op tegen de producer dat 'nieuwe en uitgebreide beschuldigingen' van 'gewelddadige en uitbuitende mishandeling van zijn personeel' bevat, klinkt het. De beschuldigingen tegen Weinstein vormden de aanleiding voor de start van de #metoo-beweging.