Kunstenaar Jan Lauwers: 'Molenbeek is een gewond dier'

Jan Lauwers, opperhoofd van het Brusselse kunstenaarshuis Needcompany, mocht vorig jaar als eerste Europeaan exposeren in het Ming Contemporary Art Museum in Shanghai. Een deel van die tentoonstelling, Silent Stories, is nu te zien in Bozar. Een gesprek met de kunstenaar.