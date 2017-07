Grote volksopstand op komst in Congo?

De situatie in Congo is al maanden kritiek en wordt met de dag minder houdbaar. Miljoenen mensen zijn er op de vlucht voor almaar toenemend geweld, vooral in het oosten van Congo en de provincie Kasaï. De Verenigde Naties ontdekten daar al meerdere massagraven. Maar ook in de hoofdstad heerst er chaos: zo bestormden gewapende milities er midden mei de Makalagevangenis, waardoor 4200 gevangen konden ontsnappen. Hetzelfde gebeurde ook al in andere steden. De bevolking is de uitbuiting en corruptie van de regering en het leger beu.

