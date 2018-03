Zwangere vrouwen mogen best van een sauna genieten

Zwangere vrouwen mogen gerust gaan sporten, zelfs wanneer de temperaturen buiten oplopen. Ze mogen ook gerust even een warm bad of zelfs de sauna in. De kans dat hun lichaamstemperatuur zo hoog oploopt dat hij een gevaar gaat vormen voor hun ongeboren baby, is klein. Dit blijkt uit een nieuwe studie deze maand in de British Journal of Sports Medicine.

