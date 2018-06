Ziekte is steeds vaker de oorzaak van relatiebreuken

Vlaamse cijfers zijn er vooralsnog niet, maar uit de studie In Sickness and in Health van de Iowa State University bleek een paar jaar geleden al dat de kans op echtscheiding met 6 procent toeneemt als een van de partners ernstige gezondheidsproblemen krijgt, zoals een beroerte, een hart- of longaandoening of kanker. Of juister: als de vrouw zwaar ziek wordt. Een zieke man blijkt amper effect te hebben op het echtscheidingsrisico. 'Niet zo vreemd', zegt seksuologe en relatiebemiddelaar Rika Ponnet. 'In veel relaties is de vrouw nog altijd de zorgpilaar, die het grootste deel van het huishouden en de zorg voor de kinderen op zich neemt en haar partner ook mentaal ondersteunt. Valt zij uit, dan moet haar man die rol overnemen. Veel mannen hebben het daar erg moeilijk mee.'

