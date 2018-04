Zeven op de tien Belgen vrezen kanker te krijgen

Zeven op de tien Belgen verwachten in hun leven ooit geconfronteerd te worden met kanker. Tegelijk is zestig procent optimistisch over de kans die kanker ook te zullen overwinnen, blijkt donderdag uit de derde barometer 'Belgen tegenover kanker' van farmabedrijf MSD Belgium.

Voor het onderzoek werd tussen 15 en 22 maart van dit jaar een representatieve steekproef genomen uit 1.000 mensen. Daaruit blijkt dat de Belg het risico op het krijgen van kanker overschat. Zeven op de tien denken het ooit te krijgen, terwijl dat in werkelijkheid 'slechts' één op drie voor mannen en één op vier voor vrouwen is.

Die vrees zorgt er wel voor dat Belgen zich bewust zijn van de risicofactoren. Zo zegt 60 procent niet te roken of gestopt te zijn, beschermt 46 procent zijn huid tegen de zon, en zegt 44 procent gezonder te eten om kanker te voorkomen. 'Ik was een beetje ontgoocheld dat alcoholoverbruik, dat meer en meer naar voren geschoven wordt als een risicofactor, een beetje op het einde zat van de lijst', zegt professor Karim Vermaelen, dokter in de pneumologie-oncologie aan het Universitair Ziekenhuis van Gent.

Genezen

Opvallend is ook dat zes op de tien mensen in ons land verwachten de kanker te zullen overwinnen, als ze ermee geconfronteerd worden. Dat stemt dan weer wel overeen met de werkelijkheid, aangezien zestig procent van de kankerpatiënten in België geneest.

Tot slot is de Belg goed op de hoogte van de klassieke kankerbehandelingen zoals chemotherapie, radiotherapie of chirurgie. Met immunotherapie is hij veel minder vertrouwd, nochtans toegankelijk voor zes verschillende types kanker met goede resultaten in voorheen ongeneeslijke gevallen. Het gaat om een behandeling die het immuunsysteem van de patiënt herstelt en boost, waardoor het opnieuw de kankercellen opspoort en vernietigt. 'Door de meest conservatieve oncologen werd het aanvankelijk als een hype beschouwt, maar ik denk dat dit echt wel een revolutie is', zegt Vermaelen. 'We hebben een aantal patiënten die niet alleen lang overleven met ongeneeslijke uitgezaaide kanker, maar ook met een treffelijke levenskwaliteit.'