Zes op de 10 leerkrachten en verpleegkundigen doet aan zelfmedicatie

Leerkrachten en verpleegkundigen scoren zo het hoogst van negen beroepssectoren die bevraagd werden door onderzoekers van de vakgroep Verpleeg- en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen. De onderzoekers waarschuwen voor de gevaren van zelfmedicatie, zeker als de middeltjes gebruikt worden voor andere klachten dan waarvoor ze oorspronkelijk werden voorgeschreven of aangekocht.

Naast leerkrachten en verpleegkundigen werden ook onder meer politiemensen, militairen en bouwvakkers bevraagd. In totaal vulden 3.244 beroepsactieve personen de enquête in. Bouwvakkers scoorden het laagst, al waren bij hen de klachten wel het vaakst rechtstreeks te linken aan hun job (45 procent). Op de tweede plaats in die rangschikking duiken opnieuw de verpleegkundigen op, met 27 procent die aangeven dat er een direct verband is tussen de klachten en hun beroep.

'Verpleegkundigen nemen vooral medicatie zonder een dokter te raadplegen voor pijn, koorts, gewrichtsklachten en maag-darmproblemen', zegt doctoraalstudent Elyne De Baetselier. 'Het kan gaan om producten zonder voorschrift, maar ook om overschotjes van een vorig voorschrift van een dokter. In dat laatste geval gebeurt het echter vaak dat ze de medicatie nemen voor iets anders dan ze bedoeld is, bijvoorbeeld een slaappil om 's nachts geen pijn te hebben.'

De klachten die te linken vallen aan de inhoud van de job, kunnen volgens de onderzoekers veroorzaakt worden door stress, onregelmatige werkuren en zware fysieke inspanningen. Het volledige onderzoeksrapport dat deze zomer wordt voorgesteld, zal ook een aantal preventieve aanbevelingen bevatten om de problemen op de werkvloer aan te pakken. 'Dat kan gaan om het voorkomen van de klachten, maar ook sensibilisering over zelfmedicatie en inleveracties van pillen', zegt De Baetselier.