Zambia maakt aidstest verplicht

De president van Zambia Edgar Lungu heeft aangekondigd dat het testen op hiv verplicht wordt in zijn land. Ook behandeling wordt een verplichte zaak voor wie positief test.

President Edgar Lungu noemde de maatregel overheidsbeleid en gaf daarmee aan dat er geen debat meer aan vooraf moet gaan.

Hij ziet de verplichte test en behandeling als een onderdeel van de officiële overheidsagenda rond hiv/aids. Het doel is om het land aidsvrij te krijgen tegen 2030.

Lijkenhuis

Tegenstanders vinden de maatregel in strijd met de mensenrechten en vrezen het stigma voor hiv-positieven.

Lungu repliceerde dat het kabinet tot een eenduidige beslissing is gekomen en hij benadrukte dat het beschermen van het leven van hiv-positieven en de mensen die door hen besmet kunnen worden, het mensenrechtenargument overstijgt.

'Wie denkt dat hij ontkomt door zijn status niet te kennen, zal op een dag dood neervallen en zijn status kennen als hij in het lijkenhuis ligt', sprak Lungu begin deze week tijdens de aankondiging van de maatregel in het Olympic Youth Development Centre in Lusaka. 'Laat je dus testen en behandelen', zei hij.

Miljoen slachtoffers

Mensenrechtenactivisten pleiten voor vrijwillige tests. Ze vrezen dat het verplicht testen op hiv het stigma zal vergroten en discriminatie van hiv-patiënten in de hand kan werken.

Sinds 1984 heeft aids meer dan een miljoen slachtoffers gemaakt in Zambia. Het land telt 15,5 miljoen inwoners.

Van 1,2 miljoen mensen is geweten dat ze besmet zijn met hiv. Volgens nieuwssite allafrica.com heeft de overheid sinds 2010 hiv al met 41 procent teruggedrongen en is 80 procent van de volwassen hiv-patiënten in behandeling.

Het feit dat slechts 50 procent van de hiv-positieve kinderen in behandeling is, noemde de president 'onaanvaardbaar'.

Hij riep zijn bevolking op om in te gaan tegen het stigma dat nog steeds rust op de ziekte op de werkplek en in de bredere maatschappij.