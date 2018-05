Yoga, meditatie en mindfulness: 'Het helpt écht, maar we moeten de wildgroei reguleren'

In Australië, in de woestijn van Nevada én in de wetenschap onderzocht Jan De Deken voor zijn boek 'Melk, honing en kerosine: op reis naar de gelukkigste en ongelukkigste plaatsen ter wereld' hoe oosterse therapieën westerlingen soelaas bieden.

Feng shui, yoga, traditionele Chinese geneeskunde, reiki, tegendraadse christelijke spin-offs - Byron Bay in het Oosten van Australië, bijvoorbeeld, telt zoveel zweverige stromingen dat het lokale esoterische luchtverkeer drukker is dan de Brusselse spits.

Maar werken die oosterse therapieën ook? De Deken zocht het uit voor Knack. Volgens gezondheidseconoom Lieven Annemans werken ze zeker. Of toch sommige vormen ervan. 'Yoga en meditatie zijn heel heterogeen, je kunt niet alle praktijken over dezelfde kam scheren. Maar van bijvoorbeeld mindfulness, sahaja yoga en transcendente meditatie zijn de effecten op ons mentale welbevinden ondertussen wetenschappelijk vrij goed onderbouwd.

Dat yoga en mindfulness almaar breder ingang vinden, ziet Annemans in dat licht als een positieve evolutie. 'We zijn het gewoon om ons lichaam in conditie te houden, maar doen niets om het brein te trainen. Yoga en meditatie kunnen die leemte vullen.' Zo helpt mindfulness bij de preventie van depressie en bij het omgaan met stressvolle omstandigheden. Meditatie verlaagt de kans op een hartaanval gevoelig.

Annemans ziet voor yoga en mindfulness een belangrijke rol weggelegd. 'Het zijn geen hypes. Ze zullen in toenemende mate geïntegreerd worden in onze gezondheidszorg. De overheid zou daar een regulerende rol kunnen opnemen. Wat zijn goede, erkende technieken, en wat is minder? Doordat nu iedereen die therapieën kan aanbieden, wordt aan kwaliteit ingeboet.'